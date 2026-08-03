NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das beständig im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsende Kerngeschäft des Brillenkonzerns sehe er weiterhin positiv, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Aussichten für den Bereich KI-Smartglasses dürften sich hingegen durch die Markteinführung von Konkurrenzprodukten eintrüben./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121667
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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