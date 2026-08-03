FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 181 auf 174 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an den Brillen- und Luxusgüterkonzern wirkten immer noch zu optimistisch, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie nach Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies auf das schwächer als erwartete Umsatzwachstum und nur schleppende Geschäfte mit KI-Brillen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121667
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121667
© 2026 dpa-AFX-Analyser