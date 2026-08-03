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WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0
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03.08.26 | 15:33
39,540 Euro
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Branche
Öl/Gas
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SHELL PLC Chart 1 Jahr
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SHELL PLC 5-Tage-Chart
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39,39539,40015:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASTRAZENECA
ASTRAZENECA PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASTRAZENECA PLC136,00-7,55 %
BEIERSDORF AG78,94-2,21 %
BIONTECH SE ADR79,85+1,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY57,72+1,87 %
FIELMANN GROUP AG41,300+1,60 %
SHELL PLC39,540-0,62 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB39,640-7,81 %
TOTALENERGIES SE75,78+0,17 %
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