Zürich - Die UBS muss in den USA wegen mangelhafter Geldwäscherei-Überwachung Bussen von insgesamt 145 Millionen Dollar bezahlen. Die Grossbank wird dabei explizit als Wiederholungstäterin bezeichnet. Die US-Geldwäscherei-Aufsicht FinCEN verhängte am Montag eine Zivilbusse von 125 Millionen Dollar gegen die UBS-Einheit UBS Financial Services Inc. Das sei die höchste je gegen einen Broker-Dealer wegen Verstössen gegen den Bank Secrecy Act verhängte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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