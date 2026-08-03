© Foto: Christoph Reichwein/dpaThyssenkrupp spaltet tk accelis Ende Oktober ab. Aktionäre erhalten 49 Prozent der Anteile, während der Konzern die Kontrolle behält.Thyssenkrupp teilte am Montag mit, dass die geplante Ausgliederung der Materialhandelssparte tk accelis voraussichtlich Ende Oktober erfolgen werde. Dies geht aus einer auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Erklärung für die bevorstehende Hauptversammlung hervor. Thyssenkrupp wird die Eintragung der Ausgliederung in die entsprechenden Handelsregister bis Ende August 2026 beantragen, hieß es. Mit dem Ziel, eine Holdinggesellschaft zu werden, kündigte Thyssenkrupp im Juni Pläne zur Ausgliederung der Sparte an, die fast ein Drittel des Konzernumsatzes …
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