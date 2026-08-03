Berlin - Die Abschaltung von Atomkraftwerken wegen Niedrigwasser in Ungarn und Rumänien beeinträchtigt auch die deutschen Autohersteller. Anders als Ford und Dacia, die in Rumänien ihre Produktion stoppen, will BMW allerdings weiterproduzieren.



"Durch ein kurzfristig entwickeltes Maßnahmenpaket werden zusätzliche Einsparpotenziale in den Bereichen Anlagenbetrieb, Beleuchtung, Klimatechnik und Ladeinfrastruktur genutzt", sagte ein BMW-Sprecher der "Welt" (Dienstagausgabe). Dadurch habe das Werk im ostungarischen Debrecen seinen Energieverbrauch seit Freitag bereits um rund 15 Prozent gesenkt.



BMW profitiere davon, dass der Konzern in dem Werk 50 Hektar Solarfläche installiert habe - auf Dächern etwa über den Parkplätzen der fertiggestellten Autos und auf umliegenden Feldern. An einem Sommertag könne das Werk nahezu vollständig mit der Leistung von bis zu 50 Megawatt betrieben werden. Allerdings arbeitet das Werk im Zweischicht-Betrieb. Daher muss bei Dunkelheit Strom aus dem Netz zugekauft werden.



Auch für Mercedes ist Ungarn ein wichtiger Standort. Der Hersteller hat sein Werk in der Stadt Kecskemet kürzlich erweitert. "Aktuell läuft der Produktionsbetrieb in allen Bereichen ohne Einschränkungen. Wir beobachten die aktuelle Lage sehr genau und stehen dazu in engem, kontinuierlichem Austausch mit den zuständigen Behörden", sagte ein Sprecher der Zeitung. Für den Konzern stehe die Versorgungssicherheit des Standorts im Fokus.



Aufgrund der Erderhitzung werden in bestimmten Gebieten Dürren und Niedrigwasser häufiger und heftiger. Durch den Klimawandel ändert sich die Niederschlagsverteilung, sodass Niederschlag seltener und dann in größeren Mengen fällt. Die Situation wird verschärft, solange durch das Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre gebracht werden.





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