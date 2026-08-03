DJ Fresenius Medical Care beruft neue Vorständin für Care Delivery

DOW JONES--Fresenius Medical Care besetzt die Leitung des Segments Care Delivery neu. Wie der Dialysedienstleister mitteilte, hat er mit Wirkung zum 1. August Cassie McLean in den Vorstand berufen. Sie wird Care Delivery als CEO leiten und folgt auf Craig Cordola, der diese Position bislang innehatte.

McLean ist vor einem Jahr als Leiterin von Fresenius Kidney Care zum Konzern gestoßen. Sie übernimmt nach Konzernangaben nun die direkte Verantwortung für das weltweite Klinikgeschäft, einschließlich Fresenius Kidney Care in den USA und Care Delivery International. Die Position sei neu ausgerichtet worden, um eine unmittelbarere Verantwortung für die operative Umsetzung und die Geschäftsentwicklung zu schaffen.

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August 03, 2026 13:29 ET (17:29 GMT)

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