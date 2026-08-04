Exklusive Einblicke, Vordenkerrollen von Führungskräften und Branchendialog beim IFA Retail Leaders Summit und beim NIQ Business Breakfast

Als offizieller Global Insights Partner der IFA Berlin 2026 wird NIQ (NYSE: NIQ) weiterhin eine führende Rolle bei der Gestaltung von Branchendiskussionen spielen und Daten, KI-gestützte Erkenntnisse sowie menschliche Einsichten zusammenführen, um die Kräfte zu beleuchten, die Wachstum, Innovation und Verbraucherverhalten neu gestalten. Durch Keynotes von Führungskräften, Podiumsdiskussionen, exklusive Marktinformationen und strategische Kundenkontakte (einschließlich der Teilnahme am IFA Retail Leaders Summit, dem vierten NIQ Business Breakfast und einer speziellen Veranstaltung mit Fokus auf KMU) wird NIQ dazu beitragen, den raschen Marktwandel in umsetzbare Chancen für das globale Technologie-Ökosystem zu verwandeln.

Unter dem diesjährigen IFA-Motto "The Future Is Now" wird NIQ aktuelle Einblicke in die Kräfte liefern, die Verbrauchertechnologie, Haushaltsgeräte und den Einzelhandel neu definieren von KI-gestützter Innovation und sich wandelnden Erwartungen der Käufer bis hin zur Omnichannel-Transformation und sich abzeichnenden Wachstumschancen.

Während Marken und Einzelhändler mit wirtschaftlicher Unsicherheit, sich wandelndem Kaufverhalten und zunehmender Preissensibilität zu kämpfen haben, verdeutlichen die neuesten Marktdaten von NIQ sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen, denen die Branche gegenübersteht. Während die Märkte für Technik und langlebige Güter in einigen Regionen weiterhin unter Druck stehen, zeichnet sich in wichtigen europäischen Märkten ein anhaltendes Wachstum ab, was die Bedeutung von Innovation, Agilität und datengestützterEntscheidungsfindung unterstreicht.

"Auf der IFA nimmt die Zukunft der Branche Gestalt an", sagte Perry James, SVP, Global Tech Durables, NIQ. "Wir treten in eine neue Ära ein, in der Daten, KI und Verbraucherverhalten zusammenwachsen und die Regeln des Wachstums in Echtzeit neu geschrieben werden. Die Frage ist nicht, ob sich die Branche verändern wird, sondern wer die Kompetenz besitzt, sie anzuführen. NIQ liefert Erkenntnisse, die der Branche helfen sollen, den Schritt von der Analyse zur Umsetzung zu vollziehen."

Veranstaltungsprogramm der IFA 2026: KI, Innovation und die Zukunft des Wachstums

NIQ wird auf der IFA 2026 seine neuesten KI-gestützten Erkenntnisse und Marktinformationen im Rahmen einer Reihe von hochkarätigen Veranstaltungen präsentieren, die darauf abzielen, die Kräfte zu beleuchten, die Technologie und Einzelhandel neu gestalten.

IFA Retail Leaders Summit (3. September)

NIQ wird gemeinsam mit führenden Führungskräften aus dem Einzelhandel und der Technologiebranche erörtern, wie KI, Daten und sich wandelndes Verbraucherverhalten die Zukunft des Handels verändern. In einer Keynote-Session wird NIQ Einblicke in die Kräfte geben, die die Technologie- und Gebrauchsgüterbranche neu gestalten. Dabei stützt sich das Unternehmen auf globale Marktinformationen und Verbrauchertrends, um aufzuzeigen, wie Unternehmen in einem zunehmend komplexen Marktumfeld durch KI-gestützte Entscheidungsfindung, Omnichannel-Strategien und Einzelhandelsmodelle der nächsten Generation nachhaltiges Wachstum vorantreiben können. Weitere Informationen hier

The Intelligence Edge: Wie aufstrebende Tech-Marken im Wettbewerb bestehen und gewinnen (4. September)

Eine auf KMU ausgerichtete Veranstaltung darüber, wo sich Wachstum abzeichnet, wie Herausforderer Marktanteile gewinnen und was Veränderungen im Vertrieb über den breiteren Marktwandel aussagen gefolgt von einem Networking-Empfang mit NIQ-Experten. Weitere Informationen hier.

NIQ Business Breakfast: Reset 2026 Disruption, neue Akteure und die Zukunft der Tech-Branche (5. September)

Das NIQ Business Breakfast bringt Branchenführer zusammen, um einen Markt im Wandel zu beleuchten, in dem Social Commerce, Marktplätze, D2C-Kanäle und KI-gestützte Erlebnisse die Art und Weise neu gestalten, wie Verbraucher Produkte entdecken und kaufen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage, wie sich Marken und Einzelhändler anpassen können durch aufstrebende Handelsökosysteme, plattformunabhängige Customer Journeys und eine stärkere Kontrolle über das Kundenerlebnis in einer KI-gesteuerten Welt. Weitere Informationen hier

Häufig gestellte Fragen

1. Welche Rolle spielt NIQ auf der IFA 2026?

NIQ ist der offizielle globale Insights-Partner der IFA Berlin 2026 und wird die Branchendiskussionen durch Keynotes von Führungskräften, Podiumsdiskussionen und exklusive Marktinformationen mit den Schwerpunkten Wachstum, KI-getriebene Innovation und Verbraucherwandel anführen.

2. Welche Erkenntnisse wird NIQ auf der IFA 2026 präsentieren?

NIQ wird KI-gestützte und datengestützte Erkenntnisse zu den Kräften liefern, die die Verbrauchertechnologie, Haushaltsgeräte und den Einzelhandel neu gestalten darunter Omnichannel-Handel, sich wandelndes Kaufverhalten, Retail-Medien und sich abzeichnende Wachstumschancen.

3. An welchen Veranstaltungen wird NIQ auf der IFA 2026 teilnehmen?

NIQ wird am IFA Retail Leaders Summit (3. September) teilnehmen und die auf KMU ausgerichtete Session Intelligence Edge (4. September) sowie das NIQ Business Breakfast (5. September) veranstalten, wobei jeweils verschiedene Aspekte von KI, Innovation und Marktwandel beleuchtet werden.

4. Wie beeinflusst KI laut NIQ den Technologie- und Einzelhandelssektor?

KI beschleunigt den Wandel im gesamten Ökosystem, verändert die Art und Weise, wie Verbraucher Produkte entdecken und kaufen, ermöglicht eine fortschrittlichere Entscheidungsfindung und schafft neue Möglichkeiten für Marken und Einzelhändler, Wachstum durch Daten und Analysen voranzutreiben.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen von NIQ hinsichtlich zukünftiger Markttrends und des Verbraucherverhaltens widerspiegeln. Diese Aussagen basieren auf verfügbaren Informationen und vernünftigen Annahmen, unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen. NIQ verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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