Mehrere wichtige Technologietrends der kommenden Jahrzehnte, auch wenn noch so unterschiedlich, besitzen einen gemeinsamen Nenner. Die Rede ist von Silizium, einem Grundstoff, bzw. chemisch betrachtet einem Halbleiter, der in nahezu allen Schlüsseltechnologien der modernen Gesellschaft steckt. Ohne Silizium gäbe es keine leistungsfähigen Computerchips, keine Smartphones, keine Solarmodule und keine moderne digitale Infrastruktur. An dieser entscheidenden Stelle positioniert sich HPQ Silicon. Die Kanadier entwickeln innovative Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung siliziumbasierter Materialien, um industrielle Prozesse effizienter, kostengünstiger und ressourcenschonender zu gestalten.
Enthaltene Werte: CA40444L1031,US4581401001,US47759T1007Den vollständigen Artikel lesen ...
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