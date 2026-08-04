© Foto: Marijan Murat/dpaHensoldt verdoppelt den Auftragseingang nahezu und sitzt auf Bestellungen über 10,4 Milliarden Euro. Warburg hält die Prognose für zu vorsichtig.Hensoldt hat im zweiten Quartal starke Zahlen und einen außergewöhnlich hohen Auftragseingang vorgelegt. Christian Cohrs von Warburg Research hebt deshalb seine Schätzungen und das Kursziel an. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 671 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte 93 Millionen Euro und entsprach den Erwartungen. Der Auftragseingang sprang um 89 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Hensoldt erhielt damit Aufträge im doppelten Umfang des Quartalsumsatzes. Der Auftragsbestand …
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