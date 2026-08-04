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Die globalen Aktienmärkte starten freundlich in den Tag, getragen von weiterhin sehr robusten Earnings. Der DAX macht die Pace und zeigt relative Stärke. Fünf Titel mit 41 % Indexgewichtung - u.a. Siemens und Allianz - sind die Zugpferde.Der MSCI World liegt noch knapp unter seinem Rekordhoch, die Futures auf den S&P 500 steigen um 0,3 %, die Nasdaq-Futures um 0,6 % und der Euro Stoxx 50 wird 0,4 % höher erwartet. Asien liefert ein gemischtes, aber mehrheitlich freundliches Bild.Palantir springt nachbörslich um rund 15 %. Der Konzern erhöht die Umsatzprognose auf bis zu 8,16 Mrd. Dollar, die US-Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 115 %. Ich hatte gestern Nachmittag an dieser Stelle den KGV-Chart präsentiert und daraus eine potenzielle Erholung abgeleitet. Die Konsenstaxen beim Gewinn je Aktie müssen nun um rd. 13 bis 15 % erhöht werden. Trotz Kurssprung ändert sich das KGV also nicht.Boeing wird der Comeback-Kandidat. Der Flugzeugbauer steigt nach einer Hochstufung durch BNP Paribas. Die anstehenden Zulassungen der 737 MAX 7, der MAX 10 und der 777X sollen ab 2027 die Auslieferungen, den Lagerabbau und den freien Cashflow deutlich beschleunigen. Das Ende des 5-jährigen Konsolidierungstrends naht. (s. Chart). Das wird ein Thema der kommenden Actien-Börse AB 32/26 am Donnerstag - erhältlich auch im Einzelabruf im Börsenkiosk.Bayer übertrifft mit 10,87 Mrd. Euro Umsatz und 2,14 Mrd. Euro bereinigtem EBITDA den Konsens und bestätigt den Ausblick. Daraus resultieren freundliche Kurse in der Vorbörse. Bei Bayer bleiben wir an Bord.Continental steigert die bereinigte EBIT-Marge von 9,6 auf 12,9 %. Der Umsatzausblick für die Reifensparte für 2026 liegt leicht unter den Taxen. Aber auch hier bleibt die Story der Fokussierung nebst Bewertungsexpansion ggü. der Peergroup intakt.Lufthansa senkt die Kapazitätsplanung und erwartet 2026 nur noch 1,7 bis 2,2 Mrd. Euro bereinigtes EBIT. Nach dem starken Laud seit Mai ist nun der Korrekturmodus angesagt.Zalando steigert den Umsatz um 20,8 % und engt die EBIT-Prognose auf 680 bis 720 Mio. Euro ein. Das wird heute mit Abschlägen bestraft.Nordex erhält drei US-Aufträge über zusammen mehr als 480 MW. Vermehrt gibt es Gerüchte aus dem angelsächsischen Raum, die einen Zusammenschluss mit Siemens Energy ins Spiel bringen.HSBC übertrifft mit einem Vorsteuergewinn von 10,1 Mrd. Dollar den Konsens von 9,5 Mrd. Dollar und kündigt einen Aktienrückkauf über 1 Mrd. Dollar an. Das Kostensparziel steigt von 1,5 auf 2 Mrd. Dollar, zugleich wird die Prognose für den Zinsüberschuss im Bankgeschäft auf mindestens 46 Mrd. Dollar angehoben.Heute Abend richten sich die Blicke insbesondere auf zwei Namen: SpaceX und AMD bringen ihre Zahlenwerke.Sie möchten jeden Morgen schnell und ohne Schnörkel auf dem Laufenden sein? Hier gehts zur kostenlosen Bernecker App:Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe