WashTec lieferte im zweiten Quartal 2026 ein starkes Umsatzwachstum mit einem Anstieg von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 136,5 Mio. EUR, angetrieben durch den Verkauf von Geräten (+18,7 % yoy) und eine solide Wende in Nordamerika (EBIT 0,8 Mio. EUR). Die Qualität der Erträge bleibt jedoch gemischt, da das EBIT-Wachstum in Europa (+3,1 % yoy) hinter dem Umsatz zurückblieb, bedingt durch verzögerte Effizienzprojekte und erhöhte IT-Kosten. Folglich blieb die EBIT-Marge im zweiten Quartal mit 10,2 % unverändert. Obwohl die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt wurde, ist die erforderliche Margenausweitung nun stark auf die zweite Hälfte des Jahres konzentriert. Wir betrachten diese Umsetzungsprobleme als operationale und nicht als strukturelle und bekräftigen unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 55,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag
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