London - Die hohen Ölpreise haben BP im zweiten Quartal infolge des Iran-Kriegs einen Gewinnsprung beschert. In den drei Monaten bis Ende Juni betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 5,7 Milliarden US-Dollar, wie der britische Ölkonzern am Dienstag in London mitteilte. Das war doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf gut fünf Milliarden Dollar erwartet. Die Aktie legte im frühen Londoner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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