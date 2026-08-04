Köln (ots) -Sie sind laut, unangepasst, herrlich respektlos und endlich zurück: Die Flodders! 40 Jahre nach dem ersten Kultfilm sorgt die wohl berühmteste Chaosfamilie der Niederlande wieder für Aufruhr. Mit dabei ist auch Tatjana Simic, die als Kees Flodder bereits in den legendären Originalfilmen Kultstatus erlangte und nun als Kees Senior an der Spitze der Familie zurückkehrt. Gemeinsam mit einer neuen Generation liebenswerter Chaoten zieht sie ausgerechnet in das geschniegeltste Nobelviertel des Landes. Dort treffen Matcha-Bars, Mähroboter und moralische Überlegenheit auf Improvisationstalent, schrägen Humor und maximalen Familienwahnsinn. Alle sechs Folgen der turbulenten Comedyserie laufen am Donnerstag, 3. September, ab 20:15 Uhr in einer Eventprogrammierung bei RTL. Zeitgleich startet die Serie auf RTL+ sowie bei WOW. Am 6. September beginnt die Ausstrahlung bei Sky.Und darum geht's in "Die Flodders": Nach einer unverhofften Erbschaft zieht Kees Junior (Ghislaine van IJperen) mit ihrer durchgeknallten Familie in eine Villa in der streng reglementierten Vorzeigesiedlung Eykendaal - einer Welt, in der Ordnung oberstes Gebot und ein perfekt gepflegter Vorgarten Ehrensache ist. Für sie geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: endlich ein richtiges Zuhause für ihre Familie.Doch mit den Flodders zieht auch das Chaos ein. Kees Senior (Tatjana Simic), Teenie-Mutter Priscilla, Bastelgenie Paultje, Ersatzpapa Donnie und Oma Flodder wirbeln das beschauliche Eykendaal gehörig durcheinander. Während die Familie glaubt, endlich angekommen zu sein, setzen die Nachbarn alles daran, die ungebetenen Neuankömmlinge wieder loszuwerden. Ein turbulenter Schlagabtausch zwischen spießiger Vorstadtidylle und anarchischem Familienchaos nimmt seinen Lauf."Die Flodders" ist eine freche Comedyserie über Familie, Vorurteile und den unbändigen Willen, dazuzugehören - auch wenn man so gar nicht ins Bild passt.Die RTL+ Original-Serie entstand als Ko-Produktion von RTL+ und Videoland. Headwriter ist Wijo Koek, der bereits für die Originalserie verantwortlich zeichnete. Verantwortlicher Redakteur bei RTL ist Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel, Senior Vice President Fiction RTL Deutschland. Regie führten Jon Karthaus und Erwin van den Eshof. Produziert wurde "Die Flodders" von NewBe.Hier geht es zu den Previews.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deYvonne Wagner | Stv. Sprecherin Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deAnne Werner | Junior Bildredakteurin | T: +49 1525 4561513 | Anne.Werner@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6326967