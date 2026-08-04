Fresenius Medical Care hat heute überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt, doch an der Börse kam das alles andere als gut an. Die Aktie verlor im frühen Handel bis zu neun Prozent und fiel auf 42,34 €, den tiefsten Stand seit einem Monat. Der Kursgewinn seit Jahresbeginn schmolz damit auf magere vier Prozent zusammen. Starke Zahlen, schwache Reaktion Das bereinigte operative Ergebnis legte im zweiten Quartal währungsbereinigt um 23 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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