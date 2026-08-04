Fresenius Medical Care (FME) hat im zweiten Quartal 2026 solide Ergebnisse geliefert, mit Umsatz- und EBIT-Wachstum, das durch die Care Delivery, Vorteile bei der Erstattung, das Payer-Mix und die FME25+-Einsparungen unterstützt wurde. Allerdings blieb die Qualität der Erträge gemischt, da das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis zurückging und das Wachstum der Behandlungen im US-Markt negativ blieb. Value-Based Care verbesserte sich, während Care Enablement von Preisanpassungen und dem Rollout von 5008X profitierte, jedoch weiterhin unter Druck aus China und durch Kosteninflation litt. Wir haben unsere langfristigen Schätzungen gesenkt, um schwächere Volumentrends, eine geringere operative Hebelwirkung und nachlassende temporäre Vorteile widerzuspiegeln. Da ein Großteil des Turnaround bereits eingepreist ist, senken wir unser Kursziel von 47,00 EUR auf 44,00 EUR und stufen die Aktie auf HALTEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag
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