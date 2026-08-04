Studie zur Bewertung von Rupitasertib, dem ersten oralen Dual-Inhibitor von S6K und AKT1/3 seiner Klasse von Evexta Bio, in Kombination mit Giredestrant bei ER-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem fortgeschrittenem/metastasiertem Brustkrebs in der Zweitlinienbehandlung; Beginn voraussichtlich im 4. Quartal 2026

Erste klinische Kooperations- und Liefervereinbarung für Evexta Bio mit Rupitasertib und für Roche mit Giredestrant; Ergebnisse sollen als Grundlage für die zukünftige Strategie zur Kombination von Rupitasertib bei ER+-HER2--fortgeschrittenem/metastasiertem Brustkrebs dienen

Evexta Bio S.A., ein auf Präzisionsonkologie spezialisiertes Unternehmen, das von Truffle Capital (Gründer von Abivax und Carvolix) gegründet wurde und das sich auf die Erforschung und Entwicklung zielgerichteter Therapien konzentriert, gab heute eine klinische Kooperations- und Liefervereinbarung bekannt, in deren Rahmen der Start einer Phase-1b-Studie geplant ist, in der sein führender Prüfwirkstoff Rupitasertib mit dem Prüfwirkstoff Giredestrant von Roche, einem selektiven Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), zur Behandlung von ER+-, HER2- und ESR1-mutiertem fortgeschrittenem/metastasiertem Brustkrebs kombiniert wird.

Rupitasertib ist ein oral verabreichter, in seiner Klasse einzigartiger dualer PI3K/AKT/mTOR (PAM)-Signalweg-Inhibitor, der selektiv S6K und AKT1/3 hemmt. Rupitasertib wurde gezielt und rational entwickelt, um S6K für eine potente PAM-Hemmung anzusteuern und AKT1/3 zu hemmen, um die kompensatorische AKT-Rückkopplungsschleife zu blockieren, während AKT2 geschont wird, um Hyperglykämie zu vermeiden. Wir gehen davon aus, dass dies im Vergleich zu anderen PAM-Signalweg-Inhibitoren zu einem überlegenen Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil führen wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Roche Giredestrant bereitstellen, und Evexta Bio wird die Phase-1b-Studie durchführen, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Antitumoraktivität von Rupitasertib in Kombination mit Giredestrant bei ER-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem fortgeschrittenem bzw. metastasiertem Brustkrebs untersucht werden. Die Studie soll mindestens 15 Patientinnen einbeziehen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 beginnen.

Dr. Shawn M. Leland, PharmD, RPh, Vorstandsvorsitzender von Evexta Bio, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Roche im Rahmen der ersten klinischen Zusammenarbeit von Evexta Bio mit Rupitasertib. Bei ER-positivem, HER2-negativem und ESR1-mutiertem Brustkrebs besteht nach wie vor ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf. Wir freuen uns darauf, Patientinnen mit ER+-, HER2- und ESR1-mutiertem Brustkrebs die Möglichkeit bieten zu können, eine vollständig orale Therapie mit einem First-in-Class-Inhibitor des dualen PAM-Signalwegs und einem SERD zu erhalten."

Über Evexta Bio (https://www.evextabio.com)

Evexta Bio ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neue Wege in der Onkologie beschreitet, um mutige, neuartige Therapieansätze mit lebensrettendem Potenzial zu erschließen. Derzeit entwickelt das Unternehmen in der klinischen Phase zwei firmeneigene Therapeutika mit neuartigen Wirkmechanismen für verschiedene Indikationen:

Rupitasertib, ein First-in-Class-S6K-Hemmer zur oralen Einnahme mit effizienter AKT1/AKT3-Hemmung zur Kontrolle der kompensatorischen AKT-Rückkopplungsschleife. Rupitasertib wird in einer klinischen Phase-1b-Studie bei ER+-HER2-negativem, ESR1-mutiertem fortgeschrittenem bzw. metastasiertem Brustkrebs in Kombination mit Giredestrant von Roche untersucht.

EVX020, ein First-in-Class-KIF20A-Kinesin-Inhibitor, der in hämatologischen und soliden Tumormodellen eine starke nichtklinische Wirksamkeit gezeigt hat.

Evexta Bio wurde von Truffle Capital gegründet und wird von der Merck KGaA (Darmstadt, Deutschland) als Anteilseigner unterstützt. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit führenden Einrichtungen aus Wissenschaft und Industrie geschlossen, darunter das CNRS, das Institut Paoli Calmettes (Marseille, Frankreich) und die Merck KGaA. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam, einem Vorstand und einem medizinischen Beirat unterstützt.

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