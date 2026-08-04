© Foto: Matt Crossick - picture allianceHSBC übertrifft mit starken Zahlen für das zweite Quartal die Gewinnerwartungen und kündigt zudem die Wiederaufnahme ihres Aktienrückkaufprogramms an.Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Vorsteuergewinn stieg auf 10,1 Milliarden US-Dollar und lag damit über der von Analysten erwarteten Konsensschätzung von 9,51 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte das Institut seine Kostensparziele und kündigte die Wiederaufnahme eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms an. Auch beim Umsatz konnte Europas größte Bank überzeugen. Die Erlöse kletterten im zweiten Quartal auf 19,1 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit ebenfalls die …
Enthaltene Werte: GB0005405286Den vollständigen Artikel lesen
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