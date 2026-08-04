Schwache Quartalszahlen von BioNTech: Die Mainzer Biotech-Schmiede hat die Markterwartungen klar verfehlt und kappt sogar die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Im vorbörslichen Handel rutscht die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate um rund fünf Prozent ab, was den tiefsten Stand seit Juni bedeutet.Der Umsatz ging im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 60 Prozent auf 105,6 Millionen Euro zurück. Analysten rechneten hingegen mit Erlöse von immerhin 158,0 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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