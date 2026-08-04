Schindellegi SZ - Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel entwickelt sein Lagerverwaltungssystem KN SwiftLOG zu einer cloud-basierten Plattform mit Künstliche Intelligenz-Agenten weiter. Die Lösung soll schrittweise an mehr als 1000 Standorten in nahezu 100 Ländern eingeführt werden. Kühne+Nagel entwickelt KN SwiftLOG, sein System für Lagerverwaltung, als cloud-native Lagerverwaltung weiter, die auf der Warehouse Management Solution der amerikanischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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