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WKN: A1W03Z | ISIN: US65249B1098 | Ticker-Symbol: NC0
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ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD Chart 1 Jahr
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ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD0,998+0,81 %
BECTON DICKINSON AND COMPANY154,35+0,10 %
CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD0,8950,00 %
CREEPY JAR SA125,000,00 %
CSL LIMITED107,12-0,78 %
EUROSEAS LTD63,200,00 %
EVEREST GROUP LTD322,00+1,13 %
KLN LOGISTICS GROUP LTD0,6500,00 %
LGI LIMITED1,290-1,53 %
NEWS CORPORATION A25,400-1,55 %
SECTRA AB25,680-1,00 %
SHUI ON LAND LTD0,042-11,58 %
SWIRE PACIFIC LTD CL A11,450-3,05 %
TTW PCL0,260-2,26 %
WINNEBAGO INDUSTRIES INC25,200-5,26 %
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