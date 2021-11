Beim Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech läuft es derzeit wieder richtig rund. Die Zulassung des Impfstoffs für die Altersklasse der fünf- bis elfjährigen in Israel hat noch einmal für richtig Auftrieb gesorgt. Auch heute zur Eröffnung der Wall Street setzt der Überflieger der vergangenen Monate die Rallye eindrucksvoll fort. Der aktuelle Kurs von 266,50 US-Dollar bedeutet ein weiteres Plus von mehr als drei Prozent.

Sollte BioNTech diese Performance bis zum Schluss halten können, wäre das bereits der sechste Tag in Folge mit Kursgewinnen. Am Freitag, den 5. November, war BioNTech bis zum Handelsschluss auf 216 US-Dollar abgestürzt. Mit dem heutigen Anstieg verzeichnet BioNTech also eine Rallye von 23 Prozent in ...

