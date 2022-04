Nachdem der Silberpreis bereits Anfang März bis auf knapp 27 US Dollar hochklettern konnte, kam es in der Folge zu einer Korrekturbewegung bis exakt an die 200-Tage Linie (blau im Chart). Hier konnte der Kurs erneut nach oben drehen (siehe Elipse im Chart unten) und am heutigen Freitag bereits den sechsten Handelstag in Folge zulegen. Zur Stunde notiert das Edelmetall bei 25,67 USD. Als nächstes Ziel sehen wir das Märzhoch bei 26,92 USD, welches durchaus zügig erreicht werden könnte. Silber Tageschart ...

