Der amerikanische Energieversorger NRG Energy Inc. (ISIN: US6293775085, NYSE: NRG) schüttet eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 35 US-Cents an seine Aktionäre aus. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2022 (Record day: 1. August 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 35,84 US-Dollar (Stand: 20. Juli 2022) einer derzeitigen Dividendenrendite von ...

