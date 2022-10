Der amerikanische Energiekonzern Murphy Oil Corp. (ISIN: US6267171022, NYSE: MUR) wird den Aktionären am 1. Dezember 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 14. November 2022. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilseigner insgesamt 1,00 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 42,87 US-Dollar (Stand: 5. Oktober 2022) entspricht dies einer ...

