Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die PCC AG begibt eine Anleihe (ISIN DE000A383UJ9/ WKN A383UJ) im Volumen von 30 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 01.10.2029 werde ein Kupon in Höhe von 5,75 % gezahlt. Die Zinszahlungen würden vierteljährlich erfolgen, beginnend am 01.01.2025. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen einsteigen; die kleinste handelbare Einheit belaufe sich auf 1.000 Nominale. Aktuell liege kein Rating vor. (Bonds Weekly Ausgabe vom 17.10.2024) (18.10.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...