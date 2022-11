Der Immobilien-Entwickler Warimpex konnte in den ersten drei Quartalen das Periodenergebnis von 2,6 Mio. auf 13,6 Mio. Euro vervielfachen. Neben einer höheren Auslastungen der Büroimmobilien in Polen, sorgte laut Warimpex auch die zusätzliche Vollkonsolidierung einer Büroimmobilie in St. Petersburg, die Verbesserung der Auslastungen bei Hotels sowie nicht zuletzt der starke russische Rubel für die positive Entwicklung. Dazu kam ein Ergebnisbeitrag in Höhe von 2,8 Mio. Euro aus dem Verkauf des Bürogebäudes B52 in Budapest. Der Gesamt-Umsatz erhöhte sich um 69 Prozent auf 32,4 Mio. Euro. Das EBIT stieg von 8,3 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro an. Der EPRA NTA je Aktie liegt bei 3,68 Euro (gegenüber 2,63 Euro per Ende 2021). Der Fokus von ...

