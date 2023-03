Die Experten des Miningscout haben sich den Goldprojektentwickler Nevgold (WKN A3CTE1 / TSXV NAU) genauer angesehen und sind der Ansicht, dass eine Neubewertung in Aussicht stehen könnte.Wie es in dem Bericht heißt, hängen Goldprojektentwickler außer von den eigenen operativen Fortschritten und der allgemeinen Marktlage auch immer - mit einer Hebelwirkung - vom Goldpreis ab. Dieser, so Miningscout, habe 2022 nach einem raschen Anstieg über 2.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...