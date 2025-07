Neubewertung voraus?: Wird die Aktivierung der EU-Lizenz zum Kurs-Katalysator für die Neubewertung?

Anzeige / Werbung

Letzte Ruhe vor dem Sturm? - was passiert dann mit der Aktie?

Liebe Leserinnen und Leser,



erinnern Sie sich noch?

Damals, als das Online-Banking noch neu war - und der erste TAN-Block per Post kam. Jede Überweisung fühlte sich an wie ein kleines Ritual. Heute?

Ein kurzer Blick ins Handy, ein Swipe - und tausende Euro wechseln in der U-Bahn den Besitzer. Gesichtserkennung statt Papierformular. Mit einem Fingertipp kaufen oder verkaufen wir Aktien, Kryptowährungen, digitale Güter - in Echtzeit, von überall.

Der Markt für digitale Zahlungsdienste hat sich radikal verändert - und das in Rekordtempo. Möglich machen das technologische Innovationen, regulatorische Lockerungen und ein Nutzerverhalten, das sich rasant digitalisiert. Besonders in Schwellenländern, im E-Commerce und in der mobilen Wirtschaft wächst der Bedarf an sicheren, flexiblen und vollständig integrierten Zahlungslösungen stärker denn je.

Vorbei sind auch die Zeiten, wo Sie im Onlinegeschäft eine Kreditkarte benötigen, um eine Zahlung vorzunehmen, dazu aber gleich noch mehr!

Im Zentrum dieser Entwicklung stehen Plattformanbieter, die mehr bieten als reine Zahlungsabwicklung. Sie verbinden Wallets, Online- und Prepaid-Zahlungen, Cash-to-Code-Lösungen - wie sie beispielsweise von Funanga als technologischem Vorreiter entwickelt wurden - sowie White-Label embedded finance Lösungen zur reibungslosen Integration in die Webseiten der Online-Händler zu einer neuen Infrastruktur für die digitale Wirtschaft. Genau hier setzt unsere heutige Vorstellung The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) an. Als vertikal integrierter Anbieter mit internationaler Präsenz und einem klar ausgerichteten Technologieportfolio - für Händler, Plattformen und Endkunden.

Gestern hatten wir noch geschrieben, dass die Analysten der Aktie über +100% Kursgewinn zutrauen. Doch dieses Kurspotenzial ist bereits obsolet, da die Aktie nun offenbar endlich nach oben ausgebrochen ist. Immerhin verbleiben aber noch rund +88% Kurspotenzial (berechnet auf Xetra-Schlusskurs von gestern), das sich cleveren Investoren bieten.

Quelle: tpgholding.com

The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, wurde 2012 gegründet und im August?2024 umbenannt - als sichtbares Signal für den Wandel vom reinen Beteiligungshalter und Private Equity Asset Manager zum operativen FinTech-Unternehmen. Zuvor firmierte das Unternehmen unter SGT German Private Equity und German Startups Group, einer der bekanntesten deutschen Venture-Capital-Gesellschaften.

Im August 2024 vereinbarte The Payments Group die Übernahme von vier innovativen PayTech-Unternehmen - darunter die technologiegetriebene Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren Tochtergesellschaften Calida Financial Ltd. (E-Geld-Institut) und TWBS Ltd. sowie die Surfer Rosa Ltd. - ein Wendepunkt, der die strategische Neuausrichtung einleitete. Durch diese Akquisition entsteht die Basis für eine skalierbare, international agierende Payment-Plattform der nächsten Generation.

Der Gamechanger für eine mögliche Neubewertung der Aktie steht kurz bevor

Das Closing dieser Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, deren Erfüllung in diesem Sommer erwartet wird - eine spannende Phase, in der sich entscheidet, wie konsequent The Payments Group ihren Wandel fortsetzen kann. Anleger, die auf das künftige Potenzial setzen wollen, sollten die Entwicklung jetzt genau beobachten. Mit dem erfolgreichen Vollzug formiert sich unter dem Dach der The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) eine leistungsstarke Unternehmensgruppe, bestehend aus vier operativ tätigen Payment-Spezialisten.

Noch ist es ruhig um The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) - doch das dürfte sich bald ändern. Denn mit der bevorstehenden Aktivierung der E-Geld-Lizenz steht das Unternehmen vor dem entscheidenden Schritt, um sein Geschäftsmodell europaweit auszurollen.

Derzeit verfügt die Gruppe über eine E-Geld-Lizenz der maltesischen Finanzaufsicht MFSA. Diese wurde bereits im September 2024 an die Tochtergesellschaft Calida Financial Ltd. vergeben - ein regulatorischer Meilenstein.

Diese Lizenz erlaubt es, moderne E-Geld-Produkte und innovative Zahlungslösungen rechtskonform in ganz Europa anzubieten - und macht The Payments Group zu einem zukunftsfähigen FinTech-Player mit klarer europäischer Perspektive.

Mit einem Team von über 50 Spezialisten weltweit betreibt die Gruppe ein globales Netzwerk mit mehr als 550.000 Bargeldakzeptanzstellen am Point of Sale - ergänzt durch eine leistungsstarke Online-Infrastruktur für Prepaid-Zahlungen, die bar- und bargeldlose Transaktionen weltweit nahtlos verbindet.

Doch: Die Lizenz ist noch gar nicht aktiviert Sobald dies geschieht, greift der sogenannte europäische Passport. Das gesamte Upsidepotenzial ab der Aktivierung ist streng genommen noch gar nicht bekannt und kann damit auch in den Kalkulationen der Analysten noch gar nicht enthalten sein!

Aktivierung in Kürze erwartet: wird das der Jackpot für die Aktie?

Das ist nämlich ein zentrales Element des EU-Binnenmarkts im Finanzsektor. Er besagt, dass ein Finanzdienstleister mit einer in einem EU-Mitgliedstaat erteilten Lizenz seine Dienstleistungen auch in allen anderen EU-Ländern erbringen darf - ohne dort jeweils neue Zulassungsverfahren durchlaufen zu müssen.

Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt: Die entscheidende Aktivierung ist nicht mehr weit entfernt. Im aktuellen Geschäftsbericht 2024 deutet das Management deutlich an, dass dieser Schritt unmittelbar bevorsteht. Die Formulierung ist klar: Die regulatorischen Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden. Damit könnte die operative Expansion in ganz Europa noch im laufenden Jahr starten.

Qualitätssiegel statt Standard-Lizenz

Wichtig zu betonen: Eine E-Geld-Lizenz dieser Art ist alles andere als Formsache und heiß begehrt. Wer eine solche Genehmigung erhält, muss ein tragfähiges Geschäftsmodell, eine saubere Ownership-Struktur, starke Compliance-Prozesse und finanzielle Solidität nachweisen. Dass The Payments Group diesen Weg erfolgreich gegangen ist, spricht für die Seriosität des Aufbaus.

Was bedeutet das für Investoren?

Sobald die Lizenz aktiviert ist, könnte der Markteintritt in großen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien oder den Niederlanden bevorstehen. Für einen vertikal integrierten Anbieter digitaler Zahlungs- und Prepaidlösungen wie TPG ist das der Startschuss für die nächste Wachstumsphase. Neue Umsatzströme, Skalierungseffekte und eine deutlich erhöhte Marktpräsenz sind dann realistisch.

Mit dieser Lizenz ist die Calida Financial Ltd. autorisiert, innovative E-Geld-Produkte und digitale Finanzdienstleistungen grenzüberschreitend in ganz Europa anzubieten - rechtskonform, skalierbar und zukunftssicher.

Das Unternehmen bietet hunderten Online-Händlern weltweit eigene Online- und Prepaid-Zahlungsdienste - sowohl geschlossene wie offene Systeme (Branded & White-Label). Die Gruppe agiert vertikal integriert und profitiert von starken Synergien.

Des Weiteren hält The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.

Die geplante Unternehmensstruktur - vorbehaltlich des Closings der Akquisition.

Quelle: tpgholding.com

Ein Zusammenschluss mit Wirkung: So entsteht Europas neue Payment-Plattform

Die Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TWBS Ltd. und Calida Financial Ltd., sowie Surfer Rosa Ltd. schließen sich zusammen - zur dynamisch wachsenden, vertikal integrierten eMoney- und PayTech-Gruppe: The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV).

Das neu formierte Unternehmen bietet hunderten Online-Händlern weltweit maßgeschneiderte Prepaid-Zahlungslösungen - sowohl in geschlossenen Systemen als auch als White-Label- oder Markenlösung. Die gebündelten Kompetenzen innerhalb der Gruppe schaffen starke operative Synergien und positionieren TPG als zukünftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und digitale Prepaid-Zahlungstechnologie.

Digitale Zahlungsdienste: Ein globaler Wachstumsmarkt mit enormem Wachstumspotenzial

Bei Cashcode handelt es sich um eine online Zahlungsmethode, bei der Bargeld auf eine App geladen wird, mit der dann im Onlinehandel bezahlt werden kann.

CashtoCode ist dabei die sichere, schnelle und diskrete Lösung für Online-Zahlungen mit Bargeld - ganz ohne Bankkonto oder Kreditkarte. Kunden weltweit können damit digitale Zahlungen offline starten: Barcode generieren, im Einzelhandel vorzeigen, bar bezahlen - und der Betrag ist sofort verfügbar.

KI-generiertes Erklärbild

CashtoCode im Überblick: Schnell. Sicher. Diskret.

Anonym & sicher: Keine Weitergabe sensibler Zahlungsdaten

Weltweit verfügbar: Über 550.000 Akzeptanzstellen in Apotheken, Kiosken, Supermärkten u.v.m.

Echtzeit-Gutschrift: Der Betrag wird sofort dem gewünschten Online-Dienst gutgeschrieben

Einfach & mobil: Barcode per App oder Web erzeugen, vorzeigen, bar zahlen - fertig

Kein Konto, keine Karte: Ideal für alle, die bewusst auf klassische Bankprodukte verzichten oder besonderen Wert auf Diskretion legen



CashtoCode öffnet Unternehmen den Zugang zu neuen Zielgruppen im bargeldaffinen Segment - besonders in Märkten mit niedriger Kartenpenetration oder hoher Datenschutzsensibilität. Die Lösung lässt sich schnell integrieren, ist PCI-konform und schafft höhere Conversion - ohne das Risiko von Rückbuchungen.

Digitaler Zahlungsverkehr im Milliardenrennen

Der weltweite Markt für digitale Zahlungsdienste erlebt seit Jahren ein dynamisches Wachstum - getrieben von E-Commerce, mobiler Nutzung, Finanzinklusion in Schwellenländern sowie dem Trend zu bargeldlosen und Embedded-Finance-Lösungen. Laut aktuellen Marktanalysen wird das globale Transaktionsvolumen digitaler Zahlungen bis 2030 auf mehrere Billionen Euro geschätzt, mit zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr.

Vom Bargeld zur Digitalwährung - Neue Realitäten im Zahlungsverkehr

Die Art, wie Menschen bezahlen, verändert sich grundlegend:

In Europa setzen Verbraucher zunehmend auf Prepaid, Wallets und digitale Banklösungen,

In Schwellenmärkten wächst die Nachfrage nach barbasierten Online-Zahlungen wie CashtoCode,

Globale Unternehmen benötigen White-Label-Lösungen, um ihren Kunden flexible und sichere Zahlmethoden zu bieten.

Dieser Strukturwandel schafft ein enormes Momentum - vor allem für Anbieter wie die The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV), die Technologie, Regulatorik und Marktzugang intelligent miteinander verbinden.

The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV), positioniert sich als vertikal integrierter PayTech-Anbieter mit Fokus auf genau diesen Zukunftsmarkt. Mit ihren vier verbundenen Unternehmen - darunter die Funanga AG (CashtoCode), Calida Financial Ltd. (mit EU-E-Geld-Lizenz), Campamocha Ltd. und Surfer Rosa Ltd. - bietet das Unternehmen eine komplette Infrastruktur für moderne Zahlungsdienste:

Online- und Prepaid- & Voucher-Systeme für globale E-Commerce-Anbieter

Cash-to-Code-Zahlungen an über 550.000 POS weltweit

Embedded Finance & White-Label-Produkte für Plattformen und Marken

Regulatorisch abgesicherte E-Geld-Dienstleistungen europaweit

Nach Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden: tpgholding.com

Analyst sieht enormes Kurspotenzial: Skalierbares FinTech mit Rückenwind

Für Investoren bietet die The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) ein skalierbares Geschäftsmodell mit attraktivem Upside:

Wachstumsmarkt mit strukturellem Rückenwind - digital & global

Synergieeffekte durch Zusammenführung mehrerer PayTech-Plattformen

Wiederkehrende Erträge durch Transaktionsvolumen & B2B-Partnerschaften

Markteintrittsbarrieren durch Technologie, Regulatorik und Vertriebsnetz

Analysten-Einschätzungen bestätigen hohes Potenzial: mwb Research nennt ein Kursziel von rund 1,50 € je Aktie

Der aktuelle mwb research Report (Juli 2025) zur The Payments Group Holding hebt einiges hervor hat aber die Aktivierung der E-Lizenz noch gar nicht so richtig in seiner Kursprognose berücksichtigt. Hier schlummert daher vermutlich weiteres Kurspotenzial, wenn diese aktiviert wird:

The Payments Group hat mit dem Übergang zu einem operativ tätigen FinTech eine strategische Wende vollzogen.

hat mit dem Übergang zu einem operativ tätigen FinTech eine strategische Wende vollzogen. Die Akquisitionen im PayTech-Bereich schaffen eine integrierte Plattform mit hohem Synergiepotenzial.

Erwartetes Transaktionsvolumen: ca. 140 Mio.

Kursziel: 1,50?€, Empfehlung: Kaufen.

Fokus liegt auf Skalierung der Plattform und regulatorisch sicherem Wachstum in Europa.

Zum vollständigen Report: research-hub.de PDF-Download

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in digitale Zahlungsdienste zu investieren

Der globale Trend zur Digitalisierung des Zahlungsverkehrs ist unumkehrbar. Ob E-Commerce, mobile Wallets oder Embedded Finance - bargeldlose, schnelle und sichere Zahlungen werden zur neuen Norm. Milliarden Menschen weltweit verlagern ihre Zahlungsgewohnheiten ins Digitale. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen und technologische Hürden - was Anbieter mit Infrastruktur, Lizenz und Innovation besonders wertvoll macht.

Hier setzt die Payments Group an:

Mit vertikal integrierten PayTech-Unternehmen, skalierbaren Lösungen und regulatorischer Abdeckung in Europa bietet sie Anlegern Zugang zu einem stark wachsenden Markt - jetzt im Aufbau, mit echtem First-Mover-Vorteil.

Wer an den weltweiten Wandel im Zahlungsverkehr partizipieren möchte, findet in der The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) ein vielversprechendes FinTech-Investment mit globalem Geschäftsmodell, regulatorischer Stärke und innovativer Produktpalette - ideal positioniert für die Payment-Ökonomie der nächsten Generation.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock Investor Redaktion

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens und/oder lesen Sie auch hier dieses sehr informative Vorstandsinterview aus März 2025!

Quelle: tpgholding.com

