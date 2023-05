MONTRÉAL, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldstar Minerals Inc. ("Goldstar" oder das "Unternehmen") (TSX-V: GDM) hat einen Kauf- und Verkaufsvertrag (der "Vertrag") zum Erwerb von 8 Grubenfeldern (das "IMV-Projekt") abgeschlossen, die sich in der Region von Montérégie im Süden der Provinz Québec befinden. Die Grubenfelder erstrecken sich über ein Gebiet von ungefähr 481,05 Hektar (4,81 km2).



Der Vertrag vom 27. Januar 2023 sieht Folgendes vor:

Der Firmenname des Unternehmens soll auf Green Mining Innovation geändert werden, das Börsenkürzel wird zu GMI, und das Unternehmen wird einen ökologischen, innovativen und umweltfreundlichen Arbeitsansatz verfolgen.

In einem Geschäft zu marktüblichen Konditionen wird das Unternehmen 18 Millionen Aktien an die derzeitigen Eigentümer ("Eigentümer") des IMV-Projekts zu einem vereinbarten Preis von 0,08 $ pro Aktie ausgeben und eine Vermittlungsgebühr von 5 % in Aktien auszahlen, was einem Wert von 900.000 Aktien entspricht.

Das Unternehmen würde mit einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 500.000 $, bestehend aus 8.333.333 Einheiten zu einem Preis von 0,06 CDN $ pro Einheit fortfahren. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem Bezugsschein bestehen, wobei jeder Schein den Inhaber dazu berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,12 CDN $ bis zu zwei Jahre nach Geschäftsabschluss zu zeichnen.

Die Bezugsscheine werden eine Fälligkeitsklausel haben, wenn die Aktien für mehr als 20 aufeinanderfolgende Tage über dem angegebenen Preis gehandelt werden. Bei Zeichnungen von qualifizierten Vermittlern kann das Unternehmen eine Bargeldgebühr im Wert von 7 % des Zeichnungsbetrags auszahlen.

Der Verwendung des Erlöses der Privatplatzierung wird für Geschäftsausgaben aufgewendet (Börsengebühren, Anwaltskosten, geologische Beratungskosten) sowie für Erkundungsausgaben, die bei dem IMV-Projekt anfallen. Die Privatplatzierung wird kein Geschäftsvorgang zwischen nahestehenden Parteien darstellen und die Eigentümer werden nicht an der Platzierung teilnehmen.

Die Eigentümer des IMV-Projekts werden 3 Vertreter im Firmenvorstand des Unternehmens haben, bestehend aus den folgenden Personen:

Herr André Gagné, Herr Jacques Tremblay und Herr Daniel Routhier. Bei Geschäftsabschluss wird Herr Gagné die Position des Präsidenten und CEO und Herr Tremblay die Position des COO oder Chief Operating Officer innehaben.

ANDRÉ GAGNÉ

Als Sanierungsfachmann für alle Geschäftsarten hatte Herr Gagné Funktionen in verschiedenen Geschäftszweigen inne. Seine überragenden Kompetenzen als Manager und Verhandlungsführer basieren auf einem inklusiven Ansatz, der auf Balance und Konsens zwischen beteiligten Partien abzielt. Am Ende der Verhandlung präsentiert er eine Marketingstrategie, die auf der PEB-Kommunikationsstrategie fußt und allen an der Verhandlung beteiligten Personen zugutekommt.

Herr Gagné hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der weltweiten Bergbauindustrie und hatte Positionen auf Führungsebene in dieser Branche inne. Als CEO/PDG von Komet Resources Afrika in den Jahren 2013 bis 2019 war er für die Stärkung der strategischen Position und die Wiedereröffnung der Guiro-Tiefbaugrube in Burkina Faso verantwortlich. Vor dem Eintritt bei Komet Resources Afrika war Herr Gagné in den Jahren 2008 bis 2013 CEO/PDG bei Robex Inc. Nach der Umstrukturierung des Unternehmens hat er auch das Nampala-Bergwerkprojekt in Mali ins Leben gerufen, das derzeit mehr als 40.000 Goldunzen pro Jahr produziert.

Als angesehener Geschäftsmann hat er bis zum heutigen Tag mehr als 20 Unternehmensfinanzierungen im Gesamtwert von mehr als 44 Millionen Dollar in bar auf Börsenmärkten ausgeführt. Herr Gagné hat Verbraucherangelegenheiten an der Laval University in Quebec City studiert.

JACQUES TREMBLAY

Herr Tremblay ist Bergbauingenieur mit Abschluss von der Laval University und hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung und im Management des Bergbaubetriebs, einschließlich 20 Jahre in Westafrika.

Zuletzt war Jacques bei Solutions BF als Bergbauberater an Projekten in Burkina Faso, Guinea und Mali beteiligt. Davor war er COO für KOMET Resources in Burkina Faso, COO für ArcelorMittal Mining in Algerien, Projektmanager in Westafrika für Dumas Contracting sowie Einsatz- und Wartungsleiter für Nordgold in Burkina Faso und Generalmanager der Kamoto-Tiefbaugrube für Glencore in der Demokratischen Republik Kongo.

DANIEL ROUTHIER

Herr Daniel Routhier ist seit 30 Jahren Unternehmer in den Bereichen Bauwesen und Umwelt/Elektrizität und war Inhaber und Direktor von DANPLEX Inc., einem Unternehmen mit 25 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit Spezialisierung auf Elektrizität im Bauwesen. Er hat sich ausgiebige unternehmerische Fachkenntnisse in diesem Bereich angeeignet, die verschiedene Aspekte wie das Design, die Installation und die Wartung von elektrischen Systemen, die Umweltbelastung von Anlagen, die bauseitige Geräteherstellung und Kommunikationsnetzwerke miteinschließen.

Das Unternehmen hat zudem auch ausgiebige Erfahrungen im Abbau von Rohstoffen aufgrund von Projekten, die für Unternehmen wie Rio Tinto, Agnico Eagle, Suncor, Osisko, Stornoway Diamonds, ArcelorMittal sowie für Hydro-Québec in James Bay und im Norden der Provinz Quebec durchgeführt wurden.

Als geologischer Berater und Ingenieur hat Herr Jacques Marchand ein geologisches Memorandum zu den acht Grubenfeldern, die das IMV-Projekt ausmachen, erstellt. Die Originalberichte vom 8. und 18. März 2023 sind auf Französisch verfasst; die entsprechenden Übersetzungen können im Folgenden eingesehen werden.

Dokument vom 8. März https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp-JM-TSX_en_4.4.23.pdf

Dokument vom 18. März

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp.a-JM-TSX.q_en _4.4.23.pdf

Ein geologischer Bericht zum umliegenden Gebiet von SIGEOM kann im Folgenden auch zurate gezogen werden.

Dokument vom 5. April 2013

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rap1_Charbonneau_eng_2013_43-101_GM68021.pdf

Ein von einem Aktionär des Unternehmens bereitgestelltes zinsloses Darlehen von 328.000 $ soll in Aktien (nicht Einheiten) zu einem Preis, der nach Wiederaufnahme des Börsenhandels bestimmt wird, umgewandelt werden. Da es sich hierbei um einen Geschäftsvorgang zwischen nahestehenden Parteien unter dem multilateralen Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsinhabern von Wertpapieren bei besonderen Transaktionen - ("MI 61-101") handelt, wird das Unternehmen auf die Freistellungen der formellen Bewertung und die Zustimmungserfordernisse der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 setzen.

Das Unternehmen hat zudem die Absicht, Erkundungsarbeit auf anderen Grundstücken auszuführen:

Fortune (Gaspé-Peninsula), Panache North (Windfall Lake) und Prince (Neufundland).

Der Geschäftsabschluss hängt von der behördlichen Genehmigung ab.

Die Wiederaufnahme des Börsenhandels findet erwartungsgemäß am 15. Mai 2023 statt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

David Crevier

Vorsitzender

Telefon: 514-949-6820

dcrevier@goldstarminerals.com

André Gagné

CEO von Green Mining Innovation

Telefon: 581-983-6815

CEO@greenmininginnovation.ca

Weder der TSX Venture Exchange noch sein Regulierungsdienstleister (nach Definition des Begriffs in den Richtlinien des TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Zulänglichkeit oder Korrektheit dieser Veröffentlichung. Diese Pressemitteilung kann prognostische Aussagen beinhalten, die auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten ausgesetzt sind. Bei den tatsächlichen Ergebnissen kann es aufgrund der Faktoren, die in der Leitungsdiskussion und im Analysenabschnitt unserer Zwischenbilanz und im jüngsten Jahresabschluss oder anderen Berichten und Einreichungen bei dem TSX Venture Exchange thematisiert wurden, sowie aufgrund von gültigen kanadischen Wertpapierbestimmungen zu wesentlichen Abweichungen kommen. Außer nach Maßgabe gültiger Gesetze verpflichten wir uns nicht, Aktualisierungen prognostischer Aussagen vorzunehmen.