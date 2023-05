Wochenausblick: DAX mit neuem Rekord. BMW und ThyssenKrupp geben Gas

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der DAX® markierte ein neues Allzeithoch. CAC®40 und EuroSTOXX®50 haben nur noch wenige Punkte bis dahin. Während in einigen Ländern am Donnerstag der Feiertag zum Ausspannen genutzt wurde, platzte beim DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 der Knoten. Nach einer tagelangen Lethargie genügte den Indizes die Aussicht auf eine Einigung im US-Schuldenstreit, um einen kräftigen Sprung nach oben zu machen. Am Freitag kamen noch ein paar Punkte hinzu, was als positives Signal gedeutet werden kann. In der kommenden Woche warten eine Reihe von Wirtschaftsdaten, Reden von Notenbänkern und möglicherweise eine Entscheidung zur US-Schuldenobergrenze auf die Investoren.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen zum Wochenschluss mehrheitlich noch einmal an. In den USA erreichten die Renditen für 2- und 10jährige Staatspapiere den höchsten Stand seit Mitte März. In Europa schlossen die 10jährigen Staatsanleihen im Bereich ihrer jeweiligen Aprilhochs. Die kurzfristigen 2-jährigen Anleihen ein Stück unterhalb des jüngsten Hochs. Zu den größten Verlierern der Woche zählten Gold und Silber. Der Renditeanstieg an den Rentenmärkten sowie die Trendwende beim US-Dollar drückten auf die Notierungen. Mit der Erholung in der zweiten Wochenhälfte erreichte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil die wichtige Widerstandsmarke von 77,45 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 80 US-Dollar und im weiteren Verlauf bis 83 US-Dollar. Zug nach oben deutete am Freitag auch der ICE ECX EUA Future (CO2-Future) an. Oberhalb von 90,80 Euro besteht die Chance auf eine Erholung bis 97,50 Euro.

Unternehmen im Fokus

Trotz des Schlusssprints zum Wochenschluss beendeten rund ein Dutzend DAX®-Titel die Woche mit Kursverlusten. So mancher "Verlierer" hat jedoch in der abgelaufenen Woche eine Dividende ausgezahlt. Der Dividendenabschlag wirkte entsprechend auf den Aktienkurs. Auffällig stark präsentierten sich hingegen die Akien von Autobauern wie BMW und Mercedes-Benz sowie die ehemalige Siemens-Familie mit Infineon, Siemens-Energy und Siemens selbst. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Deutsche Lufthansa, Siltronic und ThyssenKrupp durch überdurchschnittliche Wochengewinne auf.

Kommende Woche melden unter anderem CTS Eventim, CureVac und Zoom (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. BioNTech, Carrefour, Fraport, Krones, Lanxess, Nemetschek, Puma, SAF Holland, Salzgitter, Sixt, Soiété Générale, STMicroelectronics, Teamviewer, Totalenergies, Wacker Neuson und Zalando laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Ford und J.P. Morgan laden jeweils zum Investorentag

Wichtige Termine

MONDAY MAY 22, 2023?

China (Mainland)-Rate decision

Germany-GDP Detail

DIHK will give new estimates for GDP, inflation, trade and export based on one Germanys largest polls.

ECB Vice President de Guindos speaks at workshop "Policy proposals to reduce the climate insurance protection gap" jointly organised by ECB and EIOPA in Frankfurt

St. Louis Federal Reserve Bank President Bullard speaks on U.S. economy and monetary policy before the American Gas Association 2023 Financial Forum

ECB 's Villeroy to speak about monetary policy transmission at a conference at the French central bank.

ECB's Lane, Holzmann speak at the Austrian central bank's conference

Federal Reserve's Barkin, Bostic participate in discussion before the Technology-Enabled Disruption Conference hosted by the Federal Reserve Bank of Richmond

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly participates in NABE/Banque de France event

TUESDAY MAY 23, 2023?

ECB's de Guindos, Villeroy, Enria speak at a conference

Germany-PMI Flash

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks at Richmond Fed conference

ECB's Nagel speaks at CDU economic conference

Bundesbank chief Nagel speaks

WEDNESDAY MAY 24, 2023?

UK inflation seen dropping to 8.2% in April - ONS data due

Germany-Ifo Changes

Bundesbank releases monthly economic report

ECB President Lagarde speaks

THURSDAY MAY 25, 2023?

ECB's Lane, Wunsch, Makhlouf, Vujcic speak

Germany-GfK consumer confidence

Germany-GDP Detail

France-Business confidence

ECB Vice President de Guindos speak

Bundesbank chief Nagel speaks

United States-GDP Prelim

United States-Jobless

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks in Warwick, R.I.

Freddie Mac releases weekly report on U.S. mortgage rates

Lipper reports weekly U.S. fund flows

FRIDAY MAY 26, 2023?

United States-Durables

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.350/16.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.000/16.080/16.130/16.220/16.290 Punkte

Zum Wochenschluss machten die Bullen Nägel mit Köpfen und schoben den DAX® auf ein neues Allzeithoch. Das nächste Kursziel liegt bei 16.430 Punkten (161,8%-Retracementlinie). Aufgrund des Feier- und Brückentags dürften einige Anleger den Sprung verpasst haben. Kommen nun die Anschlusskäufe oder wird auf einen Rücksetzer spekuliert? Ein erneuter Test der Unterstützung bei 16.220 Punkten erscheint durchaus wahrscheinlich. Größere Schwächen zeigt der Index aktuell jedoch noch nicht. Das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new liegt weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 21.04.2023 -19.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.05.2016 - 19.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 190,49 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 280,09 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2023; 16:10 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 8,78 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 11,83 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2023; 16:10 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 5,98 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 9,89 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2023; 16:10 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX mit neuem Rekord. BMW und ThyssenKrupp geben Gas erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).