The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.05.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2023



ISIN Name

CA18913C1014 CLOUD NINE WEB3 TECHN.INC

CH0365501516 UBS GROUP 17-24

USH3698DCP71 CR.SUISSE GR 19/UND FLR

USP37110AJ50 EMPRESA NAC.PET.14/24REGS

US00547W2089 ADAMIS PHARMACEUTIC.CORP.

US225436AA21 CRED.SUISSE GRP 14-UND.

US44891H2013 HYVE GROUP UNSP.ADR/1

US5856463006 MELROSE IND. UNSP.ADR/4

US72942A1079 PLX PHARMA INC. DL -,001

XS2332219612 NEINOR HOMES 21/26 REGS

XS2407361281 GAMMA BONDCO 21/26 144A

XS2442803743 PRO.HLDG 264 22/27 FLR

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken