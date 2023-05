Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Investor Services / Schlagwort(e): Fonds/Research Update

D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners Private Alpha Switzerland AG. Ein Expertengespräch zwischen Lothar Koch, Head Portfoliomanagement von Spee Asset Management und Christoph Gum, CEO & Co-Founder von Private Alpha Switzerland AG, einer der ersten Anbieter von KI-optimierten Finanzresearch (Börsenreports). Herr Koch, wie sind Sie auf die KI-optimierten Reports von Private Alpha gestoßen? Caesar lernte ich über die Börsenberichterstattung vom Markus Koch in seinem YouTube-Kanal Opening Bell kennen. Jede Woche montags gibt Caesar dort seine Risikoeinschätzung zum Markt ab. Vor einigen Jahren habe ich dazu bereits einen sehr guten Vortrag vom geschätzten Kollegen Dr. Hendrik Leber zu KI gehört. Ich nahm Kontakt mit Christoph Gum auf und unterhielt mich mit ihm intensiv über den Ansatz von Private Alpha. Seit mittlerweile 1 Jahr nutzte ich die Börsenreports der KI Caesar. Herr Gum, Ihre selbstentwickelte künstliche Intelligenz heißt Caesar, was kann sie und wo kommt sie zum Einsatz? Unserer KI-Plattform Caesar, welche auf der Azure-Cloud von Microsoft läuft, verarbeitet hunderte von globalen Finanzmarktindikatoren , und zwar 24/7. Caesar sammelt Indikatoren wie Inflationszahlen, Indexstände, Zins-Spreads, Zentralbankdaten, Wechselkurse, PMIs und natürlich eine ganze Menge von Aktiendaten von unterschiedlichsten Börsen. Im Anschluss optimiert sich die KI auf ein vorgegebenes Trainingsziel und sucht die am besten geeigneten Zeitreihen, um das Ziel zu erreichen. Ein Beispiel für ein Trainingsziel ist das Marktrisiko, welches anzeigt wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Märkte vor größeren Verlusten stehen. In einem Bericht stellen wir unseren Kunden diese Auswertung täglich zur Verfügung und bieten damit übers gesamte 2023 schon eine hervorragende Guidance. Kontinuierliches Lernen ist ein wichtiges Element, um sicherzustellen, dass diese Modelle langfristig gut funktionieren. Unser Ziel ist es nicht, irgendwelche Vorhersagen oder Prognosen zu machen, sondern die Situation so umfangreich und exakt wie möglich zu erfassen und dann daraus die richtigen Schlüsse abzuleiten - wir nennen das "optimal positioning". Diese geschieht täglich auf Basis der letzten Daten. Herr Koch, Sie nutzen die Börsenreports von Private Alpha, wie ist Ihr Eindruck und wo sehen Sie Vor- und Nachteile dieser Analysen? Die Börsenbewegungen mit einer künstlichen Intelligenz zu analysieren, finde ich als Vermögensverwalter interessant, weil es für mich einen komplett anderen Blickwinkel auf die Märkte darstellt. Ich betrachte die Märkte sowohl über einen fundamentalen als auch charttechnischen Blickwinkel und treffe so meine Entscheidungen. Diese sind insofern durchaus als subjektiv zu werten. Caesar schaut objektiv auf die Marktbewegungen . Das ist für mich ein weiterer Blickwinkel, der mir hilft, meine Entscheidungen zu treffen. Und manchmal auch ein neutraler Hinweisgeber, der mich ermuntert, noch einmal eine Meinung oder Einschätzung zu durchdenken. Unter dem Strich liefert Caesar für mich einen klaren Mehrwert, auch wenn ich seine Meinung/Analysen nicht immer teile oder mich anschließe. Herr Gum, Ihre KI-optimierten Börsenreports wurden gerade 15 Monate alt, stellen Sie diese doch nochmals kurz vor. Was umfasst gerade das Angebot für Vermögensverwalter? Für Vermögensverwalter und Finanzprofessionals haben wir unser Finanzresearch (wir nennen es Premium+ Reports), um noch präziser die Kapitalmärkte beurteilen zu können. Lassen Sie mich Ihnen unsere KI-optimierten Premium Börsenreports, die sich auf 6 Bereiche aufteilen kurz vorstellen: Unsere Leser bekommen den täglichen Risikoreport . Jeweils morgens um 9 Uhr erhalten diese einen kurzen und einfach verständlichen Report, der das aktuelle Marktrisiko in einer Grafik zwischen 0% -100% Draw-Down-Wahrscheinlichkeit anzeigt. Wir unterscheiden tiefes, mittleres und hohes Risiko. Des Weiteren bieten wir den Wochenauftakt Report an, der wie der Name schon sagt, jeweils am Montagmorgen über die fundamentale und technische Lage am Markt informiert. Fokus liegt auf dem US und Europäischen Markt. Der Report soll Zeit sparen, indem er die komplette fundmental und technische Lage darstellt. Jeden Donnerstag verschicken wir zudem den Caesar Top Stocks Report, indem wir aus 3000 Aktien die für Caesar beste Growth-, Value- und ESG-Aktien auswählen und zudem eine Übersicht liefern, welche Aktien gerade im Trend liegen. Zu Beginn eines jeden neuen Monats fassen wir im großen KI-Marktausblick alles zusammen, was für unsere Leser wichtig ist. Wir informieren unsere Kunden auch auf Ad-hoc-Basis in unseren Sonderupdates zu wichtigen Marktereignissen: Inflationspeak und Bankenkrise sind hier Beispiele der letzten Monate. Dieses sehr umfangreiche Angebot Leseproben hier: https://privatealpha.ai/research/ richtet sich in erster Linie an Finanzprofis und institutionelle Kunden, wie Vermögensverwalter, Family Offices und interessierte Anleger, die eine (bank)unabhängige Meinung für ihre Finanzentscheide suchen und bei uns finden. Nennen Sie doch Beispiele, in denen ihre KI-Reports im letzten Jahr einen Mehrwert generiert haben? Mit unserem Spezial-Update "Peak Inflation" vom 14.10.2022 haben wir den Wendepunkt des Markts in den Aufwärtstrend präzise getroffen: seitdem hat der Nasdaq über 25% zugelegt! Das Sonderupdate wurde am 24.10.2022 von unserem Risikosignal nochmals unterstützt. Seit Ende Oktober 2022 zeigt der tägliche Risikoreport übergewichtete Investmentlevels an. Ein sehr lohnendes Signal gerade für Anlageexperten, die täglich für Ihre Kunden die Märkte überwachen. Wir haben den Wendepunkt im Markt nach dem Crash von 2022 perfekt getroffen. Unsere Caesar's Top Stocks Aktienliste konnte mit Seagen +50,3% (vorgestellt am 05.01.2023), Meta Platforms +70,5% (vorgestellt am 12.01.2023) sowie Nvidia +46% (vorgestellt am 26.01.2023) die stärksten Aktien des laufenden Jahres schon frühzeitig identifizieren. Unserer Meinung nach sind die Reports eine ideale Ergänzung für Vermögensverwalter, die aktive Kunden betreuen. Jede Woche nur drei Aktien, schnell und effizient dargestellt. Herr Koch: Wie beurteilen Sie die wöchentlichen Aktienreports der KI Caesar? Interessant sind für mich in der Tat die Aktienempfehlungen, die Caesar generiert. Manchmal werden Titel empfohlen, die ich eher nicht auf dem Schirm habe, bzw. die ich kritisch sehe. Die Stärke im Techbereich hat Caesar frühzeitig erkannt und benannt. Der frühzeitige Hinweis auf Meta Platforms war sicher eine lohnende Analyse für alle, die es berücksichtigt haben. Ich schätze auch den Report zum Wochenauftakt. Kurz und knackig wird über Indizes, Zinsen, Währungen und Macro-Daten in den USA und Europa informiert. Die wichtigsten Daten sind auf wenigen Seiten zusammengefasst. Vielen Dank an Lother Koch für das Gespräch. Für alle interessierten Leser bietet privatealpha.ai bis Ende Juli 2023 ein 3-monatiges kostenloses Testabonnement: Hier kostenlos anmelden: https://privatealpha.ai/financetv/ Zu den Personen Lothar Koch ist Portfoliomanager & Honorar-Anlageberater bei GSAM + Spee Asset Management AG. Seit 1996 berät er vermögende Privatkunden in allen Kapitalanlagefragen. Bis 2004 war er als Wertpapierspezialist einer deutschen Großbank in Flensburg und Kiel tätig. Nach einigen Jahren bei einem deutschen Vermögensverwalter ist er seit 2009 als Anlageberater und Portfoliomanager der GSAM + Spee Asset Management AG tätig. Christoph J. Gum ist Mitgründer und CEO der Private Alpha Switzerland AG und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung bei internationalen Grossbanken sowie Tech-Startups. Zuletzt arbeitete er drei Jahre in Wien als Private Banking COO einer Schweizer Grossbank. Das Wichtigste an einer jungen Unternehmung ist für ihn das Gründerteam. Er ist davon überzeugt, das Private Alpha eine starke Mannschaft zusammengestellt hat, um im neuen Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) bahnbrechende Entwicklungen voranzutreiben. Kontakt zu Christoph J. Gum: Telefon: 0041788170983 E-Mail: cg@privatealpha.ch Website: https://privatealpha.ai/



