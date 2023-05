Schon vor Donnerstag hat die Aktie des Server-Spezialisten Super Micro Computer einen starken Run hingelegt. Unter anderem der solide Ausblick hat dafür gesorgt, dass das Papier einer der Top-Performer im AKTIONÄR-Depot war. Am Donnerstag setzt sich diese Entwicklung mit einem Plus von über 20 Prozent beeindruckend fort.Wie die weiteren Top-Performer des Tages im Nasdaq, wird auch die Super-Micro-Aktie beflügelt von dem am Vorabend veröffentlichten Nvidia-Quartalsbericht. Der Chip-Hersteller berichtete ...

