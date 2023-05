Vorsorge nicht wie Sparerinnen und Sparer, sondern wie Rentenbeziehende. Dies ergibt die dritte Fairplay-Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag von Zurich Schweiz.Zürich - Vorsorge nicht wie Sparerinnen und Sparer, sondern wie Rentenbeziehende. Dies ergibt die dritte Fairplay-Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag von Zurich Schweiz. «Viele Beitragszahlende sind weniger an dem Aufbau ihres Alterskapitals als an der Umwandlung dieses Kapitals in eine Rente interessiert», sagt Studienleiter Michael Hermann. Die neuste Ausgabe der Fairplay-Umfrage...

Den vollständigen Artikel lesen ...