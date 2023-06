Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im Geschäftsjahr 2022/23 (per 31.3.) dank eines Umsatzanstiegs deutlich mehr verdient.Winterthur - Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im Geschäftsjahr 2022/23 (per 31.3.) dank eines Umsatzanstiegs deutlich mehr verdient. Die Aussichten sind dank eines hohen Bestellungseingangs gut. Konkret kam der Reingewinn bei 70,0 Millionen Franken zu liegen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dies entspricht einer Steigerung um knapp 39 Prozent. Davon sollen auch die...

