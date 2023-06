Knapp zwei Wochen ist es her, dass Nvidia mit brachial guten Quartalszahlen und einer noch besseren Prognose punkten konnte. Nachdem der Aktienkurs darauf mit einem geradezu lächerlich hohen Kurssprung reagierte, scheint die Aktie sich nun auf hohem Niveau einzupendeln. Da stellt sich unweigerlich die Frage, was von dem Papier noch zu erwarten ist.Anzeige:Die Ansichten könnten dabei kaum weiter auseinandergehen. Auf der einen Seite stehen die Optimisten, welche Nvidia (US67066G1040) erst am Anfang einer langjährigen Entwicklung hin zu einem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...