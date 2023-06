Die Aussicht auf die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in der neuen Woche hat die Anleger in den USA am Freitag zurückhaltend agieren lassen. Dennoch markierten der marktbreite S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq 100 neue Jahreshöhen. Zudem läutete der S&P 500 nun den Beginn eines neuen Bullenmarktes ein. Der US-Aktienmarkt hat vor dem Wochenende im Handelsverlauf ein Stück weit Kraft verloren. Überdurchschnittlich gut hielt sich aber wieder einmal der Technologiesektor. Der Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...