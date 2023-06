UnitedHealth 0.88% gerihouse (SIDIV): Der Dow-Jones-Wert UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, NYSE: UNH) schüttet am 27. Juni 2023 eine Quartalsdividende von 1,88 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date: 19. Juni 2023). Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (1,65 US-Dollar) um 14 Prozent. Auf das Jahr gerechnet werden künftig 7,52 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 490,32 US-Dollar (Stand: 8. Juni 2023) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,53 Prozent. UnitedHealth startete im ...

