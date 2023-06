EQS-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Dividende

FCR Immobilien AG: Bezugspreisfestsetzung



12.06.2023 / 17:40 CET/CEST

FCR Immobilien AG: Bezugspreisfestsetzung Pullach im Isartal, 12.06.2023: Der Vorstand der FCR Immobilien AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und das Bezugsverhältnis für die Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen, die für Zwecke der Gewährung der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Juni 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen wahlweisen Aktiendividende durchgeführt werden soll. Der Bezugspreis für die Neuen Aktien beträgt EUR 12,00 je Aktie. Das Bezugsverhältnis beträgt 50:1. Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht demnach in fünfzig durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. Juni 2023 entstehenden anteiligen Dividendenansprüchen in Höhe von EUR 0,24 je dividendenberechtigter Aktie (berechnet unter Abzug eines Sockeldividendenanteils für anfallende Steuern).



Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt über 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

