Köln (ots) -Pumuckl ist zurück - die Figur wird gespielt und gesprochen von Schauspieler und Kabarettist Maxi Schafroth und per KI mit der Original-Stimme von Hans Clarin - RTL+ stellt exklusiv beide Stimmen im Streaming zur Verfügung."Meister Eder und sein Pumuckl" war in den 1980er Jahren eine der beliebtesten Kinder- und Familienserien Deutschlands. Die Geschichten über den kleinen, rothaarigen Kobold und seinen Schabernack haben bis heute Kultstatus. Jetzt kehrt er endlich zurück: In 13 Folgen der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl". Ausgestrahlt werden die neuen Folgen Ende 2023 auf RTL+, RTL und Super RTL. Premiere hat die Serie bereits am 24. Juni 2023 auf dem Kinderfilmfest in München.Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet, als Meister Eders Neffe Florian Eder (Florian Brückner) die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof betritt. Gleich am ersten Tag wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar. Die beiden erleben neue Geschichten in einem München, das sich in den letzten Jahrzehnten ziemlich verändert hat.Kaum verändert hat sich dagegen die Seele von "Pumuckl": Behutsam und liebevoll wurde die Figur von Pumuckl modernisiert. Vor allem die Stimme dürfte die großen und kleinen Fans begeistern: Denn gespielt wird der Kobold mit dem roten Haar von Kabarettist Maximilian Schafroth. Sein Schauspiel und seine Stimme sind die Vorlage für die Animation des Kobolds.Für Pumuckls Stimme wurde zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels Künstlicher Intelligenz die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt.Für alte und neue Pumuckl-Fans stellt RTL+ exklusiv beide Stimmversionen parallel zum Streamen bereit. So ist Pumuckl sowohl mit der Stimme von Hans Clarin als auch mit der von Maxi Schafroth erlebbar. Produziert wurde die neue Serie von der Produktionsfirma NEUESUPER.