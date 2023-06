Der Photovoltaik-Hersteller plant den ersten Bauabschnitt für den Spätsommer. Die erste Produktionslinie mit etwa 300 Megawatt Jahreskapazität soll dann in der zweiten Jahreshälfte 2024 den Betrieb aufnehmen.Solar-Fabrik hat den Aufbau einer deutschen Produktion für Glas-Glas-Module und Sonderlösungen angekündigt. Diese sollen die bestehende Produktion in China ergänzen, hieß es von dem Photovoltaik-Hersteller am Dienstag. "Wir warten nicht die Entscheidungen der Bundesregierung oder der europäischen Union ab, wir starten sofort", erklärte Christian Laibacher, Geschäftsführer und Inhaber der Solar ...

