Der Energieriese will die Anleger noch stärker an seinen seit geraumer Zeit wieder gut laufenden Geschäften teilhaben lassen.London / New York - Der Energieriese Shell will die Anleger noch stärker an seinen seit geraumer Zeit wieder gut laufenden Geschäften teilhaben lassen. Zum Kapitalmarkttag in New York kündigte das neue Management des Öl- und Gaskonzerns am Mittwoch weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen an. Zugleich bekräftigte der seit Januar amtierende neue Konzernchef Wael Sawan die Ambitionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...