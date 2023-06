Anstatt abzufackeln will ein Kunsstoffproduzent Industrieabgase künftig über Dampferzeugung als Stromquelle nutzen. Eon baut dafür ein Kraftwerk und prüft den Einsatz in der Fernwärme. Der Energieversorger Eon will Strom aus Industrieabgasen eines belgischen Kunststoffunternehmen gewinnen. Dazu baut Eon eine Energierückgewinnungsanlage für den Produktionsstandort von Imerys im belgischen Willebroek. Wie das Düsseldorfer Unternehmen mitteilte, werde die Anlage das im Produktionsprozess entstehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...