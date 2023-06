Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US52187K1016 Leap Therapeutics Inc. 21.06.2023 US52187K2006 Leap Therapeutics Inc. 22.06.2023 Tausch 10:1

DE000A0LA304 Tick Trading Software AG 21.06.2023 DE000A35JS99 Tick Trading Software AG 22.06.2023 Tausch 1:1

CA29246V1040 Empower Clinics Inc. 21.06.2023 CA29246V2030 Empower Clinics Inc. 22.06.2023 Tausch 5:1

CA24380K3038 DeepMarkit Corp. 21.06.2023 CA24380K4028 DeepMarkit Corp. 22.06.2023 Tausch 40:1

