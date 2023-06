EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Northern Data AG beschließt weitere Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 10 %



25.06.2023

Frankfurt am Main - 25. Juni 2023 - Der Vorstand der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87 , "Northern Data" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 26.197.065 um EUR 2.619.706 auf EUR 28.816.771 durch Ausgabe von 2.619.706 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2022 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Ein Investor hat sich bereit erklärt, die Neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 18,31 je Aktie zu erwerben, was einem Abschlag von 4 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn Handelstagen bis einschließlich zum 23. Juni 2023 entspricht. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt damit rund EUR 47,97 Millionen. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich in den nächsten Wochen ausgegeben und in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse München (m:access) einbezogen. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Northern Data-Gruppe verwendet werden. Der Vorstand beabsichtigt, der nächsten Hauptversammlung eine Erneuerung des durch die heute beschlossene Kapitalerhöhung teilweise ausgenutzten genehmigten Kapitals vorzuschlagen, um auch künftig über die erforderliche Flexibilität bei der Finanzierung ihres weiteren Wachstums zu verfügen. Dabei geht der Vorstand angesichts der Komplexität der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses davon aus, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auch in diesem Jahr voraussichtlich erst im weiteren Jahresverlauf nach Ende August 2023 stattfinden wird.



Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Northern Data AG dar. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.



