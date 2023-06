In einem am letzten Freitag veröffentlichten Podcast der Europäischen Zentralbank kommuniziert der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, das nicht Vorhandensein einer Lohn-Preis-Spirale. Vielmehr bestehe laut Lane bei den Löhnen ein Nachholbedarf aufgrund der anhaltend hohen Inflation. Die Löhne befänden sich in einer Aufholphase, da die Lohnentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...