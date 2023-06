Der norwegische Energieversorger Statkraft baut in Zerbst einen 47-MW-Solarpark kombiniert mit einem 16-MW-Batteriespeicher. Es handelt sich um das bislang größte bezuschlagte Projekt in der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur. Statkraft, eigenen Angaben zufolge Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie, hat im Rahmen der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für ein Photovoltaik-Projekt mit Batteriespeicher in der Gemeinde Zerbst erhalten. Die Bundesbehörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...