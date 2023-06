HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Schaden- und Unfallversicherer seien die langfristigen Gewinner, schrieb Analyst Michael Huttner am Freitagmittag in einer Branchenstudie. Er hebt hier Allianz und Axa als größte europäische Assekuranzen mit Blick auf Erträge, Gewinne und Bilanzsummen hervor. Die Allianz habe seit 2011 nur einmal ihre Ziele nicht erfüllt, und das 2020 wegen der Covid-Pandemie./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

