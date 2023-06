NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Mit einem Anteil der Vermarktungskosten am Umsatz 2022 von 6,9 Prozent liege Nestle unter seiner Annahme von nahe 10 Prozent, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte diese Kennziffer im laufenden Jahr steigen. Zudem enthalte sie nicht die Gehälter der im Marketing Beschäftigten des Lebensmittelkonzerns./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 02:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 02:31 / EDT



ISIN: CH0038863350

